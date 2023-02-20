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ЕК сочла домыслами данные Херша о причастности США к взрыву Nord Stream

ЕК: материал журналиста Херша о причастности США к взрыву «Северных потоков» — домысел
Журналист Сеймур Херш написал, что взрывы на двух газопроводах «Северный поток» 26 сентября прошлого года осуществили США при поддержке Норвегии. Вашингтон отрицал причастность к инциденту
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем расследование о взрыве на двух газопроводах «Северный поток», согласно которому к инциденту причастны США. Сотрудник пресс-службы ЕК Андреа Мазини назвала в комментарии ТАСС материал домыслами.

«Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос (о причинах взрывов. — РБК) — это официальное расследование», — заявила Мазини.

Херш 8 февраля в созданном за пару часов до этого блоге опубликовал материал о диверсии на газопроводах. Со ссылкой на только один анонимный источник он писал, что подрыв организовали американские водолазы при содействии норвежских спецслужб.

ЕК сочла домыслами данные Херша о причастности США к взрыву Nord Stream
ЕК сочла домыслами данные Херша о причастности США к взрыву Nord Stream

Собеседник Херша заявил, что дистанционно активируемые взрывные устройства водолазы ВМС США заложили под прикрытием учений BALTOPS 22 — они проходили в июне прошлого года. Взрывы произошли в сентябре, для активации взрывных устройств использовался сигнал, поданный с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

85-летний Херш — лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Полка и премии Джорджа Оруэлла. Известен несколькими крупными материалами о секретных операциях ЦРУ и Пентагона, а также о действиях американских военных, например, во Вьетнаме.

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В Белом доме, Пентагоне и ЦРУ заявили о непричастности ко взрывам. В ООН указали, что не могут проверить достоверность данных Херша.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал «важным» и отметил, что информация должна «провоцировать ускорение международного расследования», однако, наоборот, наблюдаются «попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования».

Ранее президент Владимир Путин говорил, что диверсию организовали «англосаксы» и очевидно, кому было выгодно разрушение общеевропейской энергетической инфраструктуры. Российское Минобороны обвиняло в участии в «планировании, обеспечении и реализации» взрывов на газопроводах ВМС Великобритании. Лондон отрицал эти данные.

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