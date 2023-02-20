ЕК сочла домыслами данные Херша о причастности США к взрыву Nord Stream

Журналист Сеймур Херш написал, что взрывы на двух газопроводах «Северный поток» 26 сентября прошлого года осуществили США при поддержке Норвегии. Вашингтон отрицал причастность к инциденту

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем расследование о взрыве на двух газопроводах «Северный поток», согласно которому к инциденту причастны США. Сотрудник пресс-службы ЕК Андреа Мазини назвала в комментарии ТАСС материал домыслами.

«Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос (о причинах взрывов. — РБК) — это официальное расследование», — заявила Мазини.

Херш 8 февраля в созданном за пару часов до этого блоге опубликовал материал о диверсии на газопроводах. Со ссылкой на только один анонимный источник он писал, что подрыв организовали американские водолазы при содействии норвежских спецслужб.

Собеседник Херша заявил, что дистанционно активируемые взрывные устройства водолазы ВМС США заложили под прикрытием учений BALTOPS 22 — они проходили в июне прошлого года. Взрывы произошли в сентябре, для активации взрывных устройств использовался сигнал, поданный с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

85-летний Херш — лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Полка и премии Джорджа Оруэлла. Известен несколькими крупными материалами о секретных операциях ЦРУ и Пентагона, а также о действиях американских военных, например, во Вьетнаме.

В Белом доме, Пентагоне и ЦРУ заявили о непричастности ко взрывам. В ООН указали, что не могут проверить достоверность данных Херша.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал «важным» и отметил, что информация должна «провоцировать ускорение международного расследования», однако, наоборот, наблюдаются «попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования».

Ранее президент Владимир Путин говорил, что диверсию организовали «англосаксы» и очевидно, кому было выгодно разрушение общеевропейской энергетической инфраструктуры. Российское Минобороны обвиняло в участии в «планировании, обеспечении и реализации» взрывов на газопроводах ВМС Великобритании. Лондон отрицал эти данные.