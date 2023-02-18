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Полянский заявил о резолюции в ООН о расследовании взрыва на Nord Stream

Полянский: будем добиваться голосования СБ ООН по проекту о «Северных потоках»

Россия на следующей неделе будет добиваться голосования по проекту резолюции о расследовании взрыва на газопроводе «Северный поток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва «Северного потока». Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе», — заявил Полянский.

15 февраля Полянский сообщал, что Москва попросила 22 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». За день до этого комитет Госдумы по международным делам подготовил проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах.

В начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве «Северных потоков». Ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что взрыв на нитках был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. По мнению Херша, США решились на диверсию из-за опасения, что ФРГ откажется от санкций в отношении России. В Пентагоне и ЦРУ данные журналиста назвали ложью. В ООН добавили, что у них нет данных о причастности Вашингтона ко взрывам на газопроводах.

Взрывы на российских газопроводах, при которых были повреждены обе нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока-2», произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщила о полном разрушении участка трубы в водах Швеции. Президент Владимир Путин заявил, что взрыв был «выгоден» «англосаксам». Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия.

Теги
Дмитрий Полянский ООН Северный поток
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