Минобороны Британии опровергло причастность к подрыву «Северных потоков»

Российское Минобороны ранее обвинило Лондон в «планировании, обеспечении и реализации террористического акта» на «Северных потоках». В Британском Минобороны это опровергли

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Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», назвав «выдумкой» сделанное по этому поводу заявление Москвы. Соответствующий текст размещен на его странице в «Твиттере».

«Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в сообщении британского военного ведомства.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого и на одной — второго трубопровода.

В начале октября президент Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — подчеркнул он. Директор СВР Сергей Нарышкин говорил, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта».

29 октября российское Минобороны сообщило, что к подрыву газопровода причастны специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ. «По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября», — отметили в ведомстве.

После этого первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил потребовать от Лондона компенсации за подрыв «Северных потоков». При этом сенатор напомнил, что в проекте по строительству газопроводов участвовали кроме России и зарубежные компании, включая ФРГ, «огромный ущерб был нанесен всей Европе».