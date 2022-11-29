Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
У Роналду «украли» гол. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 01:32
Reuters сообщил о закупке Индией 40% морского экспорта Urals в ноябре Политика, 01:19
В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии Политика, 01:16
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Клишас напомнил о завершении мобилизации после данных о брони адвокатам Политика, 00:42
Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть Политика, 00:33
Маск сообщил об угрозах удалить Twitter из AppStore Технологии и медиа, 00:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
9 потрясающих романов, написанных женщинами. Их точно стоит прочитать Life, 00:04
ЦИАН оценил спад спроса на новостройки у границ Украины и новых регионов Недвижимость, 00:04
В продуктовые магазины вернулись скидки и промоакции Бизнес, 00:00
Сборная Португалии обыграла Уругвай и вышла в плей-офф чемпионата мира Спорт, 28 ноя, 23:59
На Красной площади открыли ГУМ-каток Общество, 28 ноя, 23:59
Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ Политика, 28 ноя, 23:47
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 28 ноя, 23:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть

Белый дом: обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть идет хорошо
BRENT BRENT $83,32 -4,21%

Обсуждение потолка цен на российскую нефть, по мнению властей США идет хорошо, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на сайте американской администрации.

«Мы считаем, что дискуссии идут хорошо. <...> Коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают модальности, как это будет реализовано, на каком уровне. Мы полагаем, что обсуждение идет весьма активно, так что я не думаю, что есть какое-либо давление на нас, чтобы мы принимали [в этих дискуссиях] большее участие, чем уже принимаем», — сказал он.

США входят в «большую семерку» (G7), которая в сентябре решила ввести потолок цен на российскую нефть. В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщило, что G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену. США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–70 за баррель, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, который включает введении потолка цен на нефть из страны с 5 декабря. С 5 февраля 2023-го планируется распространить эту меру на нефтепродукты. Точную предельную цену еще обсуждают. Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из страны, поддерживающей более высокий порог цен, 28 ноября сообщила, что США оказывают давление на ЕС по поводу введения потолка на уровне всего союза и на национальном уровне.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что представители стран ЕС на переговорах 28 ноября вновь не смогли утвердить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, из-за позиции Польши. О том, что переговоры зашли в тупик из-за позиции Варшавы, также писали Politico и Financial Times.

Изначально уровень потолка цен представители стран-членов ЕС планировали утвердить 25 ноября. Однако Польша, по данным Politico, потребовала снизить его сильнее — до $30 за баррель. При этом большая часть стран ЕС согласилась установить лимит на уровне $65–70, писала газета. На переговорах 28 ноября шли дискуссии о снижении потолка до $62, писал Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

В Польше и странах Балтии полагают, что предложение Еврокомиссии по потолку неуместно, так как сейчас российская нефть продается по цене $52 за баррель, утверждал Bloomberg. Котировку Urals в $51,96 по состоянию на 27 ноября подтверждал РБК клиент, получающий данные Argus — независимого ценового агентства, чьи оценки стоимости Urals являются базовыми (их использует Минфин).

Читайте на РБК Pro
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
Как аккредитация помогает ИТ-компаниям экономить

Российские власти предупреждали, что страна не будет поставлять нефть государствам, одобрившим потолок цен. Президент Владимир Путин подчеркивал, что эта идея противоречит действующим контрактам и рыночным механизмам. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил отказ поставлять топливо таким странам.

Теги
Белый дом потолок цен на нефть переговоры США Джон Кирби
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Евросоюз не смог договориться о потолке цен на российскую нефть
Политика
В ЕК назвали обязательное условие для отказа от нефти и газа из России
Политика
Российская нефть подешевела ниже предложенного ЕС потолка
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter