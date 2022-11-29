Белый дом счел успешными дискуссии Запада по потолку цен на нефть

Обсуждение потолка цен на российскую нефть, по мнению властей США идет хорошо, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на сайте американской администрации.

«Мы считаем, что дискуссии идут хорошо. <...> Коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают модальности, как это будет реализовано, на каком уровне. Мы полагаем, что обсуждение идет весьма активно, так что я не думаю, что есть какое-либо давление на нас, чтобы мы принимали [в этих дискуссиях] большее участие, чем уже принимаем», — сказал он.

США входят в «большую семерку» (G7), которая в сентябре решила ввести потолок цен на российскую нефть. В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщило, что G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену. США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–70 за баррель, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, который включает введении потолка цен на нефть из страны с 5 декабря. С 5 февраля 2023-го планируется распространить эту меру на нефтепродукты. Точную предельную цену еще обсуждают. Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из страны, поддерживающей более высокий порог цен, 28 ноября сообщила, что США оказывают давление на ЕС по поводу введения потолка на уровне всего союза и на национальном уровне.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что представители стран ЕС на переговорах 28 ноября вновь не смогли утвердить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, из-за позиции Польши. О том, что переговоры зашли в тупик из-за позиции Варшавы, также писали Politico и Financial Times.

Изначально уровень потолка цен представители стран-членов ЕС планировали утвердить 25 ноября. Однако Польша, по данным Politico, потребовала снизить его сильнее — до $30 за баррель. При этом большая часть стран ЕС согласилась установить лимит на уровне $65–70, писала газета. На переговорах 28 ноября шли дискуссии о снижении потолка до $62, писал Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

В Польше и странах Балтии полагают, что предложение Еврокомиссии по потолку неуместно, так как сейчас российская нефть продается по цене $52 за баррель, утверждал Bloomberg. Котировку Urals в $51,96 по состоянию на 27 ноября подтверждал РБК клиент, получающий данные Argus — независимого ценового агентства, чьи оценки стоимости Urals являются базовыми (их использует Минфин).

Российские власти предупреждали, что страна не будет поставлять нефть государствам, одобрившим потолок цен. Президент Владимир Путин подчеркивал, что эта идея противоречит действующим контрактам и рыночным механизмам. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил отказ поставлять топливо таким странам.