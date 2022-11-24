Politico узнал об идее Польши о потолке цен на нефть России в $30

Вопрос о том, какой должна быть предельная цена на нефть из России, разделил послов стран ЕС, узнал Politico. Польша предложила установить порог в $30 за баррель, тогда как большинство стран согласились на $65

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Большинство стран Европейского союза согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен на российскую нефть в $65–70 за баррель — за исключением Польши, которая выступает за ограничение на уровне $30, сообщили четыре источника Politico в дипломатических кругах.

Два дипломата, недовольные «сверхжесткой позицией Варшавы» и попыткой страны связать ограничение цен на нефть с девятым пакетом санкций против России, сообщили, что Польша рискует таким образом «сама себя переиграть» и в итоге отсрочить как вступление ограничений на стоимость нефти в силу, так и введение следующего, девятого, раунда санкций против России.

Варшава ранее указывала, что хочет, чтобы потолок был «ближе к $20 за баррель», что приблизило бы его к затратам на добычу нефти в России и, таким образом, нанесло бы больший ущерб военной казне Кремля, писал портал.

О том, что страны ЕС «зашли в тупик» в вопросе о том, какой должна быть предельная цена на нефть, сообщал со ссылкой на источники также Bloomberg. Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как «слишком щедрый» по отношению к Москве, сообщили собеседники агентства. Но несколько стран с крупной судоходной отраслью, в том числе Греция, не хотят опускаться ниже $70 за баррель.

Введение потолка цен на российскую нефть предусмотрено восьмым пакетом санкций. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря этого года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.



Также страны ЕС расходятся в своих взглядах по потолку цен на российский газ, пишет Politico. Идею ввести ограничения поддерживают Бельгия, Польша, Греция и Италия, в то время как блок, куда входят Германия, Австрия, Дания и Нидерланды, опасается, что это может разрушить цепочки поставок.

24 ноября пройдет встреча министров энергетики ЕС, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ. Основной целью этой встречи должно стать соглашение о мерах, которые ЕС должен принять для того, чтобы ограничить рост цен на энергоносители в следующем году, в том числе за счет совместных закупок сжиженного природного газа. Однако дебаты о потолке цен на газ могут сорвать обсуждение этого вопроса, указывает Politico. Если прогресса не будет, Чехия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, может в середине декабря созвать еще один внеочередной Энергетический совет для дальнейшего обсуждения этих вопросов, сообщили Politico два дипломата.

22 ноября Еврокомиссия предложила обсудить потолок цен на газ — €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу). Инструмент предлагается использовать, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней.