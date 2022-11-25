Bloomberg узнал о переносе обсуждения потолка цен в ЕС из-за Польши

Польша и страны Балтии возмущены идеей ограничить цену российской нефти уровнем в $65 за баррель, так как Россия и сейчас продает топливо дешевле. В ЕС продолжат обсуждение в понедельник

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Дипломаты стран Евросоюза приостановили переговоры по вводу ограничений на стоимость нефти из России из-за позиции Польши и прибалтийских стран, посчитавших предложенный предельный уровень в $65 за баррель слишком высоким. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Уровень предельной стоимости планировалось утвердить вечером в пятницу, 25 ноября, однако позиции сторон остались прежними, и обсуждение отложили до понедельника, 28 ноября.

Польша и прибалтийские страны возмущены предложением, поскольку сейчас Россия продает нефть с дисконтом, и цена в итоге не достает до обсуждаемого потолка, рассказали собеседники Bloomberg. Польша требует дополнительных санкций, установления предельной цены на нефть ниже рыночной и введения механизма пересмотра предельной стоимости.

Bloomberg отмечает, что европейским странам пришлось выбирать между двумя приоритетами: ограничить доходы России либо избежать потенциально болезненных скачков нефтяных цен, которые могут нанести ущерб мировой экономике. Греция и остальные страны, специализирующиеся на перевозке грузов по морю, настаивают на высоком уровне цен для поддержки торговли.

Несколько европейских дипломатов ранее заявили Bloomberg, что предложенное ограничение слишком высоко, оно соответствует среднему историческому значению барреля нефти до ввода российских войск на Украину. Агентство указывало, что эта цена значительно выше себестоимости производства нефти в России, что может оказать минимальное влияние на Москву, пишет агентство.

По данным Politico, Польша требует установить ограничение в $30 за баррель, а Греция — более $70 за баррель. Из-за разногласий обсуждение прежде уже переносили — с четверга, 24 ноября, на пятницу, 25 ноября.

Власти Украины раскритиковали обсуждаемый диапазон цен в $60–70, назвав ситуацию «попыткой что-то изобразить, а не сделать». «Я очень благодарен нашим балтийским коллегам, нашим польским коллегам за их предложения установить лимит на уровне до $30 за баррель», — признался украинский президент Владимир Зеленский.

Российская сторона обещала не поставлять нефть государствам, одобрившим потолок цен. Эту инициативу в Москве считают противоречащей контрактам и рыночным механизмам. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — говорил президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков добавил: «Там малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения».