WSJ узнала планируемую величину потолка цен на российскую нефть

О введении потолка цен на российскую нефть Запад объявил еще в сентябре, но с тех пор шли обсуждения, какой должна быть его величина. За день до предполагаемого объявления лимита нефть марки Brent торговалась по $90 за баррель

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США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–$70 за баррель, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Какой именно будет величина лимита, может стать известно уже в среду, 23 ноября, указывает издание. Одни источники газеты говорят, что обсуждается установление потолка на уровне около $60, другие же допускают, что потолок может быть установлен на уровне $70.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в сентябре объявили, что установят потолок цен на российскую нефть. Эта мера вошла и в восьмой пакет санкций ЕС, который был введен в начале октября. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря этого года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

Ранее, как писало агентство Bloomberg, страны G7 обсуждали введение потолка на более низком уровне, в том числе от $40 за баррель. 22 ноября нефть марки Brent торговалась на уровне около $90 за баррель.

Российская сторона указывала, что не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой лимит. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва переориентируется в поставках «на рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу.

22 ноября Еврокомиссия предложила к обсуждению потолок цен на газ на бирже TTF — €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу), сообщал Bloomberg. Это выше текущего уровня цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Решение по данной величине должны принять национальные правительства стран-членов, Венгрия ранее сообщала, что введение ценового лимита ее не коснется.

Цель введения потолка цен на газ — избежать скачков цен на него, которые возможны в том числе из-за перебоев с поставками российских углеводородов. Газ в Европу идет по четырем основным маршрутам, из них как минимум два сейчас не функционируют — это газопроводы «Северный поток» (из-за диверсий) и «Ямал — Европа» (закрыт из-за санкций в Польше).