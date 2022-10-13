Россия откажется поставлять нефть странам, вводящим любой потолок цен

Об отказе поставлять нефть на нерыночных условиях Кремль уже заявлял. Новак подчеркнул, что Москва не приемлет любой потолок цен для российской нефти, и посоветовал США установить предельную цену на свой сжиженный газ

Фото: Егор Алеев / ТАСС

При любом потолке цен, установленном для российской нефти, странам, которые пошли на этот шаг, Россия не будет поставлять углеводородное сырье, заявил вице-премьер Александр Новак.

Так он ответил на предложение министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что потолок цен на российскую нефть должен быть установлен на уровне $60 за баррель.

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, США вместо обсуждения потолка цен на российскую нефть могли бы подумать о «потолке» на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу.

«А что касается главы Минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в связи с этим посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность. Эти заявления — они не соответствуют подходам для обеспечения энергетической безопасности», — отметил вице-премьер.

Новак также прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей потребителям направлять возросшие счета за газ и свет в Россию.

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«Я слышал об этом заявлении. Конечно, оно вызывает только серьезное удивление, потому что первопричиной всего, что происходит с точки зрения дефицита энергоресурсов и повышения цен на европейском рынке как на электроэнергию, так и на газ и нефтепродукты, являются односторонние решения, которые приняли европейские политики по указке, скорее всего, своих заокеанских партнеров. Поэтому госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов», — сказал Новак.

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди прочих ограничений он включает в себя установление потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года) из России.

Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что Россия может сократить добычу нефти на 3 млн барр. в день, если Европейский союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо. Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба для своих нефтяных месторождений. «Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», — сказал он.

Сокращение производства не единственный вариант ответа. Агентство приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и через систему Каспийского трубопроводного консорциума, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».