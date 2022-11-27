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Песков подтвердил отказ поставлять ресурсы странам, вводящим потолок цен

Песков: Россия не будет торговать ресурсами со странами, вводящими потолок цен
ЕС уже несколько месяцев пытается согласовать потолок цен на российские нефть и газ, однако для этого необходимо коллегиальное решение. Россия неоднократно говорила, что не станет поставлять ресурсы в страны, вводящие потолок цен
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть и газ странам, которые введут на них потолок цен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента [России Владимира] Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

В то же время, по его словам, в России внимательно смотрят на те цифры по потолку цен, которые озвучиваются на Западе. «Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — заявил Песков.

Страны ЕС на протяжении последних месяцев пытаются согласовать потолок цен на российскую нефть, введение которого предусмотрено восьмым пакетом санкций. Ограничение цены на нефть должно вступить в силу с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля. Однако представители разных стран разошлись в оценке, какой эта цена должна быть, сообщали Bloomberg и Politico со ссылкой на свои источники. Большинство стран ЕС выступали за потолок цены $65–70 за баррель, однако Польша выступала за ограничение на уровне $30, сообщало Politico.

Кроме этого, в Евросоюзе продолжают обсуждение возможного потолка цен на российский газ на уровне €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу). Инструмент предлагается использовать, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней.

Тем не менее и в этом вопросе страны ЕС расходятся в своих взглядах, пишет Politico. Идею ввести ограничения на газ поддерживают Бельгия, Польша, Греция и Италия, в то время как блок, куда входят Германия, Австрия, Дания и Нидерланды, опасается, что это может разрушить цепочки поставок.

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Российская сторона не раз заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Песков подтвердил отказ поставлять ресурсы странам, вводящим потолок цен
Песков подтвердил отказ поставлять ресурсы странам, вводящим потолок цен

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
потолок цен на газ потолок цен на нефть Дмитрий Песков ресурсы санкции ЕС
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