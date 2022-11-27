Песков подтвердил отказ поставлять ресурсы странам, вводящим потолок цен

ЕС уже несколько месяцев пытается согласовать потолок цен на российские нефть и газ, однако для этого необходимо коллегиальное решение. Россия неоднократно говорила, что не станет поставлять ресурсы в страны, вводящие потолок цен

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Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть и газ странам, которые введут на них потолок цен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента [России Владимира] Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

В то же время, по его словам, в России внимательно смотрят на те цифры по потолку цен, которые озвучиваются на Западе. «Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — заявил Песков.

Страны ЕС на протяжении последних месяцев пытаются согласовать потолок цен на российскую нефть, введение которого предусмотрено восьмым пакетом санкций. Ограничение цены на нефть должно вступить в силу с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля. Однако представители разных стран разошлись в оценке, какой эта цена должна быть, сообщали Bloomberg и Politico со ссылкой на свои источники. Большинство стран ЕС выступали за потолок цены $65–70 за баррель, однако Польша выступала за ограничение на уровне $30, сообщало Politico.

Кроме этого, в Евросоюзе продолжают обсуждение возможного потолка цен на российский газ на уровне €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу). Инструмент предлагается использовать, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней.

Тем не менее и в этом вопросе страны ЕС расходятся в своих взглядах, пишет Politico. Идею ввести ограничения на газ поддерживают Бельгия, Польша, Греция и Италия, в то время как блок, куда входят Германия, Австрия, Дания и Нидерланды, опасается, что это может разрушить цепочки поставок.

Российская сторона не раз заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.