Евросоюз не смог договориться о потолке цен на российскую нефть

Соглашения, по данным агентства, не удалось достичь из-за позиции Польши. Она требует снизить лимит до $30. На переговорах обсуждался лимит в $62, отмечает Bloomberg

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Представители стран ЕС вновь не смогли договориться об уровне потолка цен на российскую нефть, поставки которой ведутся по морю, пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Соглашения, по словам одного из собеседников, не удалось достичь из-за позиции Польши, которая требовала сильнее снизить лимит.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — сказал собеседник агентства.

В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций. В нем есть положение о введении потолка цен на нефть из России. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Относительно точной предельной цен ведутся дискуссии.

Уровень потолка цен представители стран-членов ЕС планировали утвердить 25 ноября, однако из-за позиции Польши и стран Балтии обсуждение отложили до 28 ноября.

Польша требует дополнительных санкций, установления предельной цены на нефть ниже рыночной и введения механизма пересмотра предельной стоимости, говорили ранее собеседники Bloomberg. Источники Politico отмечали, что большинство стран ЕС кроме Польши согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен на российскую нефть в $65–70. Варшава, по данным газеты, предлагала установить ограничение уровне $30. Газета Financial Times также писала, что переговоры по потолку цен застопорились из-за позиции Варшавы.

Представители Польши и балтийских стран считают предложенный предельный уровень в $65 за баррель слишком высоким, так как Россия и сейчас продает топливо дешевле, писал Bloomberg. Нефть, по данным агентства, продается по цене $52 за баррель. Котировку Urals в $51,96 по состоянию на 27 ноября подтвердил РБК клиент, получающий данные Argus — независимого ценового агентства, чьи оценки стоимости Urals являются базовыми (их использует Минфин).

Участники переговоров предлагали ввести потолок на уровне $65, но в ходе дискуссий 28 ноября начали обсуждать установку лимита в $62, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Российские власти обещали не поставлять нефть государствам, одобрившим потолок цен. Президент Владимир Путин подчеркивал, что эта идея противоречит действующим контрактам и рыночным механизмам. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не намерена поставлять топливо таким странам.