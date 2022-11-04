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Reuters узнал о договоренности G7 по фиксированной цене на нефть

Reuters узнал о договоренности G7 и Австралии установить фиксированную цену на нефть
Страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, ее будут пересматривать «по мере необходимости»

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Коалиция [страны G7 и Австралия] согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу [цен]», — сказал один из собеседников. По его словам, это позволит «повысить стабильность рынка и упростить соблюдение [ограничений], чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка».

По словам нескольких источников, цена пока не установлена, ее должны утвердить в ближайшие недели. «Большая семерка» и Австралия договорились регулярно пересматривать фиксированную цену «по мере необходимости», сказал один из собеседников. При этом он отметил, что привязка цены как дисконта к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. Коалиция опасается, что плавающая цена, привязанная к уровню ниже эталона Brent, может позволить России обойти ограничения, сократив предложение, пояснил другой источник.

В начале сентября страны «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть и нефтепродукты из России с целью сократить нефтяные доходы Москвы и смягчить влияние военных действий на Украине на мировые цены на энергоносители. Услуги по морской транспортировке российского сырья будут оказываться только в том случае, если оно приобретаются по цене, равной или ниже лимита.

В начале октября в восьмой пакет санкций ЕС против России вошел потолок цен на российское сырье. Цены на нефть ограничат с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля.

Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила ограничить ее $60.

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В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше $60.

Россия предупреждала, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.

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Елена Чернышова
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