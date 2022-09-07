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Путин словами «мерзни, волчий хвост» пригрозил оставить ЕС без энергии

Путин заявил, что Россия не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам
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Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — добавил Путин.

Politico узнало о предложении ЕК ограничить цены на газ €50 за МВт·ч
Политика
Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

Такой же фразой российский президент описывал ситуацию на энергетическом рынке осенью 2021 года. Тогда резко выросла биржевая цена на газ в Европе, превысив отметку $1900 за 1 тыс. куб. м. 21 декабря цены достигли исторического максимума — $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего перешли к снижению.

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Путин тогда заявил, что страны Европы должны сами соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не пытаться ограничить Россию в энергетической сфере, иначе они сами могут попасть в тяжелую ситуацию.

«Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни, волчий хвост!» Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать — как эти известные персонажи в русской сказке», — пояснил глава государства.

На вопрос, кого он имел в виду под Волком, Путин ответил: «Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку, в данном случае в мутной воде».

В Кремле предсказали дестабилизацию рынков из-за потолка цен на нефть
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

2 сентября текущего года страны G7 договорились ввести потолок на цену, по которой приобретается российская нефть. Это значит, что компании будут отказываться страховать и проводить финансовое обеспечение танкеров с российской нефтью, если она будет стоить выше согласованного уровня. Его размер в итоговом коммюнике министры финансов стран G7 не определили, однако его планируется установить одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря.

Представители стран G7 объяснили, что ограничения были разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители, отмечается в совместном заявлении G7.

Кроме того, ЕС также решил ввести потолок цен и на российский газ. В начале сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что такая мера будет предложена на европейском уровне. Она отметила, что странам Евросоюза удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя такую возможность, называл потолок цен предметом обсуждения стран G7 и «Газпрома». Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть.

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Владимир Путин газ поставки газа нефть поставки нефти Евросоюз

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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