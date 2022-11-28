Politico: США оказывают давление на ЕС по поводу введения потолка цен на нефть

Politico узнало о давлении США на Евросоюз по поводу потолка цен на нефть

Страны ЕС в вопросе потолка цен разделились: Польша настаивает на потолке в $30, поскольку предложенный Еврокомиссией уровень в $65–70 соразмерен с ценой нефти марки Urals, отмечает Politico

Фото: Mario Tama / Getty Images

США оказывают давление на страны ЕС по поводу потолка цен на российскую нефть, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из страны, поддерживающей более высокий порог цен.

«Есть давление со стороны США по поводу введения потолка цен на нефть как на уровне ЕС, так и на нас на национальном уровне», — сообщил дипломат. Он также добавил, что «на карту поставлены жизненно важные интересы».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–70 за баррель. Bloomberg также передавал, что Брюссель рассматривает потолок цен на уровне $65–70. При этом источники Politico отмечали, что большинство стран ЕС согласились с предложенным Еврокомиссией потолком цен на российскую нефть в $65–70 за баррель — за исключением Польши, которая выступает за ограничение на уровне $30. FT также писала, что переговоры по потолку цен застопорились из-за позиции Варшавы.

Как пишет Politico, Польша и страны Балтии считают предложенный уровень ограничений в $65–70 слишком высоким, поскольку он находится почти на той же отметке, что и цена российской нефти Urals, которая примерно на $20 дешевле Brent. В то же время Мальта, Греция и Кипр настаивают на том, чтобы ограничения охватывали меньшую часть поставок или чтобы для их судоходной отрасли предусматривались компенсации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «малообъяснимыми» цифры, которые обсуждаются в качестве потолка цен на нефть. По его мнению, в Брюсселе пытаются принять «решение ради решения».

В сентябре потолок цен на российскую нефть решили ввести страны G7. В ноябре источники Reuters сообщили, что государства «Группы семи» договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Власти России предупреждали, что не будут поставлять нефть странам, которые будут использовать механизм потолка цен.