Блинкен возложил ответственность за падение ракеты в Польше на Россию

Энтони Блинкен (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Россия несет ответственность за падение украинской ракеты в Польше, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент РБК.

«Пока мы не видим ничего, что противоречило бы предварительному заключению, согласно которому причиной инцидента стала украинская ракета, которая, к несчастью, упала в Польше. Мы продолжим содействовать расследованию и делиться информацией», — сказал Блинкен.

Однако, по его словам, «невзирая на конкретные детали инцидента, Россия несет ответственность за произошедшее». «Мы видим каждый день, как Россия градом сыпет ракетами на территорию Украины с целью уничтожить критическую инфраструктуру, возможность поддерживать освещение, отапливать дома, просто жить и двигаться дальше», — сказал Блинкен, отметив, что США продолжают быть в постоянном контакте с украинской стороной. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого были объекты энергетической инфраструктуры. В тот же день в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Польские Radio ZET и Radio Lublin сообщили, что в Пшеводуве упала ракета. После этого в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого. Минобороны России заявило вечером 15 ноября, что сообщения польских СМИ о падении на территории страны двух российских ракет являются провокацией, а изображения обломков, которые распространяли издания, не имеют отношения к российским средствам поражения.

Через несколько часов после инцидента президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши, назвав это существенной эскалацией. В Кремле заявили, что не располагают информацией о взрыве в польском селе. Позже Минобороны России еще раз опровергло удары вблизи украинско-польской границы.

В итоге президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты случайностью и сказал, что ракета с высокой долей вероятности принадлежала ПВО Украины. Вне зависимости от результатов расследования США будут считать причастной к падению ракеты Россию, заявил представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. По его словам, Вашингтон доверяет заявлению польского лидера, но считает, что ответственность за инцидент все равно несет Россия.

По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета украинской системы ПВО С-300, но вины Киева в этом нет, сказал генсек организации Йенс Столтенберг. О вероятной непричастности к инциденту России говорил и президент США Джо Байден, сообщал Reuters. Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, несмотря на ситуацию с падением ракеты, заявил представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский.