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Военная операция на Украине ,  
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Польша пообещала продолжать помогать Украине, несмотря на ЧП с ракетой

Представитель Польши в ООН: Варшава продолжит помогать Украине, несмотря на ЧП с ракетой

Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, ситуация с падением ракеты не изменит позиции властей республики, заявил представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский на заседании Совета Безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Нынешняя ситуация не изменит нашего подхода. Польша считает необходимым продолжать поддерживать Украину. Польша делала это с самого начала боевых действий», — сказал Щерский.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши.

В Минобороны России заявили, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Кроме того, в ведомстве отметили, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. Об этом же говорили США и НАТО. Затем телеканал CNN узнал, что украинские военные доложили США о работе ПВО вблизи границы с Польшей.

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