США сочли ответственной Россию в ЧП с ракетой при любом итоге следствия

Белый дом: ответственность за инцидент с падением ракеты в Польше лежит на России

В США согласились с заявлениями Дуды о том, что упавшая в Польше ракета, вероятно, принадлежала украинской ПВО. В то же время там подчеркнули, что конечная ответственность лежит на России

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Вне зависимости от результатов расследования по инциденту с падением ракеты в Польше, из-за чего погибли два человека, США будут считать причастной к нему Россию, заявил представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

По его словам, США доверяют заявлению польского президента Анджея Дуды о том, что упавшая ракета, вероятно, принадлежит украинским силам ПВО, однако считают, что всю ответственность за инцидент несет Россия.

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что конечная ответственность за этот трагический инцидент лежит на России, которая обстреляла Украину ракетами, направленными на гражданскую инфраструктуру», — сказал Уотсон.

Он добавил, что Украина в этом случае «имела и имеет право на самооборону».

15 ноября Россия произвела ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что он был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектам энергетики. В тот же день в результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека.

Минобороны России сразу опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Позже военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Спустя сутки президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Случившееся он назвал случайностью. Глава государства подчеркнул, что произошедшее расследуют Варшава и НАТО.

О том, что в Польше, вероятно, упала ракета украинской системы ПВО С-300, также сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию. Но давайте быть ясными: это не вина Украины», — заявил он.

В Москве не считают, что инцидент в Польше можно связывать с произошедшим 15 ноября обстрелом объектов на Украине. «Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь надо называть вещи своими именами», — говорил в среду днем Дмитрий Песков.