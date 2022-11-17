США призвали Киев выбирать выражения по инциденту в Польше

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в частном порядке призвал Киев более осторожно комментировать инцидент в Польше после того, как Владимир Зеленский обвинил в нем Россию, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Телеканал отмечает, что примерно через час после того, как стало известно об инциденте в Польше, Зеленский обвинил в ракетном ударе Россию.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — сообщил один из собеседников СNN.

В то же время президент США Джо Байден не стал лично говорить с Зеленским, не смотря на просьбу последнего, указал собеседник телеканала.

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