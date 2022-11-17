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Песков связал нежелание США дать России гарантии и падение ракет в Польше

Песков: если бы США дали России гарантии безопасности, ракеты в Польше не упали бы
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Если бы не нежелание США и НАТО учесть озабоченности России в сфере безопасности, спецоперация на Украине не началась бы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявления Вашингтона об ответственности российской стороны за падение ракет в Польше.

«Вашингтон говорит, что если бы не было ракетных ударов России, то не было бы и противоракет. Но если следовать этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону и можно прийти к выводу: если бы не было полного нежелания США и Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, не было бы необходимости и в СВО», — объяснил Песков.

Ракеты упали в Польше в селе у границы с Украиной 15 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сначала возложил ответственность за «ракетный удар» на Россию, затем заявил, что ракеты точно не были украинскими, но 17 ноября сказал, что до окончания расследования 100-процентной уверенности быть не может.

В Минобороны России заявили, что не наносили ударов вблизи польско-украинской границы, а на публикуемых польскими СМИ фото изображены обломки украинской зенитной ракеты комплекса ПВО С-300.

Президент Польши Анджей Дуда тоже заявил, что обнаруженные фрагменты — это обломки ракеты украинской системы ПВО. С такими выводами согласился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подчеркнула, что, какими бы ни были окончательные выводы, «конечная ответственность за этот трагический инцидент лежит на России».

Теги
Польша Кремль Дмитрий Песков
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