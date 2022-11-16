Reuters узнал, что Байден назвал взрыв в Польше итогом работы ПВО Украины

Reuters: Байден рассказал в G7 и НАТО, что взрыв в Польше — результат работы ПВО Украины

О том же свидетельствуют предварительные оценки США, пишет The Wall Street Journal. Это совпадает и с позицией Минобороны России, которое считает, что упавшие в Польше ракеты были запущены украинскими С-300

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Взрыв ракеты в Польше стал результатом работы систем противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил союзникам в G7 и НАТО президент США Джо Байден, пишет Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с результатами предварительного расследования США чиновников тоже пишет, что приземлившаяся в польском селе ракета была запущена украинскими средствами ПВО. Издание отмечает, что Польша будет проводить собственное расследование случившегося.

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15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар, взрывы прогремели в нескольких регионах. В тот же день польские СМИ сообщили о падении ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека.

Российское Минобороны заявило о непричастности к случившемуся в Польше и подчеркнуло, что не наносило ударов близ ее границы с Украиной. «Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.