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Минобороны заявило, что не наносило удары по Киеву 15 ноября

Минобороны: по Киеву во время удара 15 ноября ракетные удары не наносились
По утверждению российского Минобороны, все разрушения в украинской столице стали следствием падения украинских ракет и комплексов ПВО

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Российские военные не наносили ракетные удары по Киеву во время массированного удара 15 ноября. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы пострадали два жилых дома. По данным спасателей, которые привело «Суспiльне», в них попали обломки ракет.

По словам Кличко, после ракетной атаки половина потребителей осталась без света. Компания «ДТЭК» сообщила, что в городе вводили экстренные отключения.

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По данным компании «Укрэнерго», «прилеты» были зафиксированы по объектам инфраструктуры во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. В МВД страны сообщили, что повреждения получили около 30 объектов, нанесенный ущерб еще оценивается.

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Как заявил Конашенков, 15 ноября российские военные наносили удары по целям, которые находятся дальше 35 км от украинско-польской границы, а данные о падении в населенном пункте Пшеводув российских ракет «являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Теги
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