Минобороны: по Киеву во время удара 15 ноября ракетные удары не наносились

Минобороны заявило, что не наносило удары по Киеву 15 ноября

По утверждению российского Минобороны, все разрушения в украинской столице стали следствием падения украинских ракет и комплексов ПВО

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Российские военные не наносили ракетные удары по Киеву во время массированного удара 15 ноября. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы пострадали два жилых дома. По данным спасателей, которые привело «Суспiльне», в них попали обломки ракет.

По словам Кличко, после ракетной атаки половина потребителей осталась без света. Компания «ДТЭК» сообщила, что в городе вводили экстренные отключения.

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По данным компании «Укрэнерго», «прилеты» были зафиксированы по объектам инфраструктуры во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. В МВД страны сообщили, что повреждения получили около 30 объектов, нанесенный ущерб еще оценивается.

Как заявил Конашенков, 15 ноября российские военные наносили удары по целям, которые находятся дальше 35 км от украинско-польской границы, а данные о падении в населенном пункте Пшеводув российских ракет «являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».