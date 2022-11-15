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Минобороны сочло провокацией сообщения о российских ракетах в Польше

Минобороны назвало провокацией сообщения о падении российских ракет в Польше
В Минобороны заявили, что не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Сообщения о падении российских ракет в Польше ведомство сочло попыткой добиться эскалации ситуации
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минобороны России назвало провокацией сообщения польских СМИ о падении на территории страны двух российских ракет. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, изображенные на фотографиях, распространенных в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

После этого польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве (8 км от границы с Украиной) на зерносушилке произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. В пожарной службе подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна.

Аssociated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что на территорию Польши упали ракеты.

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В то же время официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США пока нет информации, подтверждающей сообщения о падении двух российских ракет в Польше. По словам Райдера, США продолжают изучать поступающую информацию о происшествии.

В Польше в срочном порядке созвали совещание комитета нацбезопасности под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер пообещал, что все подробности будут известны после совещания.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Польша ракеты
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США заявили, что не могут подтвердить падение 2 российских ракет в Польше
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В Польше созвали экстренное совещание после сообщений о взрывах ракет
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