Зеленский обвинил Россию в ударе по коллективной безопасности

Россия «противопоставляет себя миру», заявил президент Украины Зеленский, обвинив Москву в «ракетном ударе» по Польше. В Минобороны России заявили, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы

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Президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши, назвав это ударом по коллективной безопасности и очень существенной эскалацией. Об этом он написал в телеграм-канале.

Также Зеленский отметил, что во вторник Россия выпустила 90 ракет по территории Украины, в результате чего была поражена энергосистема страны.

Ранее 15 ноября польское Radio ZET сообщило о падении двух ракет в селе Пшеводув Люблинского района, которое находится в 8 км от Украины. В пожарной службе Польши уточнили, что взрывы произошли на зерносушилке, в результате чего погибли два человека, подчеркнув, что причины случившегося пока неизвестны.

До этого Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры.

Власти Польши созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал СМИ не публиковать неподтвержденную информацию.

Представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что США находится в тесном контакте с польскими властями, чтобы установить все детали произошедшего у границ с Украиной взрыва.

Минобороны России назвало «намеренной провокацией» сообщения польских СМИ о падении на территории страны двух российских ракет. В ведомстве добавили, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, изображенные на фотографиях в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.