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Минобороны опровергло удары вблизи украинско-польской границы

Минобороны: Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской границы
Удары 15 ноября наносились по целям только на территории Украины, не ближе чем в 35 км от границы с Польшей, заверили в министерстве. Там назвали упавшие в польском селе обломки ракет элементами средств украинских ПВО
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские военные наносили удары по целям только на территории Украины и не ближе чем в 35 км от украинско-польской границы, заявили в Минобороны.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в [польском] населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны также подтвердили массированный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». «Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — подчеркивается в заявлении.

Накануне по территории Украины был нанесен массированный удар. После этого польское Radio ZET сообщило о падении ракет в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека. МИД Польши вызвал российского посла.

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Вскоре после этого российское Минобороны заявило, что не наносило ударов возле границы Украины и Польши, а обломки ракет на распространяемых в СМИ фото не имеют отношения к российским средствам поражения.

Associated Press писало, что ракеты, вероятнее всего, запустили вооруженные силы Украины, чтобы сбить российские снаряды. Об этом же пишет The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные оценки США. Издание указывает, что Польша проведет собственное расследование. Президент США Джо Байден тоже назвал взрыв результатом работы украинских средств ПВО, сообщал Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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