Столтенберг: по оценке НАТО, в Польше упала ракета украинской системы ПВО С-300

НАТО не исключило падения в Польше ракеты украинской системы ПВО С-300

Столтенберг также отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия «планирует нападение» на альянс

Йенс Столтенберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета украинской системы ПВО С-300, однако вины Киева в этом нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия «планирует нападение» на альянс.

«Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию. Но давайте быть ясными: это не вина Украины», — сказал Столтенберг.

При этом, по словам генсека, конечную ответственность за инцидент несет именно Россия. Он также выразил соболезнования Варшаве и подчеркнул, что альянс пока не намерен задействовать 4 статью устава НАТО, которая предполагает консультации в случае возникновения опасной ситуации, требующей координации стран-членов альянса.

Также Столтенберг заявил, что считает поставки Киеву новых систем ПВО «первым приоритетом».

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