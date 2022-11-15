Лавров вылетел в Россию с саммита G20

Лавров завершил свою программу на саммите G20 на Бали и вылетел в Россию

Сергей Лавров (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите «Большой двадцатки» на Бали. Самолет главы российского МИД вылетел из индонезийского аэропорта Денпасар в Россию, передает ТАСС.

Саммит «Группы двадцати» проходит на Бали 15–16 ноября. Лавров представлял Россию на мероприятии вместо российского президента Владимира Путина, который отказался ехать на встречу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это необходимостью нахождения президента в России.

14 ноября Associated Press сообщило, что вскоре после прибытия на Бали Лаврова доставили в больницу. По данным Reuters, он проходил обследование. Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала сообщения фейками. Она также опубликовала видео с Лавровым, на котором он передал «всем огромный привет».

15 ноября Лавров выслушал на G20 выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, сообщало агентство Bloomberg. В частности, Зеленский перечислил условия «формулы мира» для Украины. В перечень вошли энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. По данным Bloomberg, глава российского МИДа после выступления заявил о необоснованности выдвигаемых требований.

На саммите Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой МИД Китая Ван И. Министры «разделили негативную оценку принятой с подачи США и их западных союзников резолюции Генассамблеи ООН относительно конфискации российских активов под предлогом неких компенсаций Украине». Лавров также провел краткую встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы французский президент подтвердил готовность продолжить контакты с Путиным по Украине. По словам Лаврова, он сообщил Макрону и Шольцу, что Киев срывает переговорный процесс с Москвой.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Она подразумевает создание международного механизма, который обеспечит возмещение ущерба от «агрессии со стороны России». Песков обвинил авторов документа в попытке грабежа и напомнил, что резолюции Генассамблеи не являются обязывающими.