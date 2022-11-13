Глава российского МИДа Лавров прибыл на Бали на саммит G20

Лавров прибыл на Бали на саммит G20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Бали в Индонезии для участия в саммите G20, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Индонезию. Его встречали почетный караул, торжественный танец и молнии на все небо», — написала Захарова.

Cаммит G20 будет проходить на Бали 15–16 ноября. Индонезия сейчас председательствует в организации. В «Большую двадцатку» входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Япония.

Российский президент Владимир Путин отказался участвовать в саммите, также не запланировано и его видеообращение к участникам мероприятия.

Россия на саммите собирается озвучить готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления, говорила Захарова. «Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — уточнила она.