Лавров обсудил Украину с Макроном и Шольцем на саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встретился с Макроном и Шольцем
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии провел краткие встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
По его словам, он сообщил Макрону и Шольцу, что Украина срывает переговорный процесс с Россией. Французский президент, сообщил министр, подтвердил готовность к контактам с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
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