Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встретился с Макроном и Шольцем

Лавров обсудил Украину с Макроном и Шольцем на саммите G20

Сергей Лавров (Фото: Christoph Soeder / dpa / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии провел краткие встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, он сообщил Макрону и Шольцу, что Украина срывает переговорный процесс с Россией. Французский президент, сообщил министр, подтвердил готовность к контактам с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

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