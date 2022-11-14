Захарова назвала фейками сообщения о госпитализации Лаврова в больницу

Сообщения о госпитализации главы МИД России Лаврова в Индонезии являются «высшим пилотажем фейков», подчеркнула Захарова. Лавров заверил, что находится в гостинице и готовится к саммиту G20

Сергей Лавров (Фото: Mick Tsikas / EPA / ТАСС)

Сообщения о госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова в больницу в Индонезии — фейки. Об этом написала в своем Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она.

Министр на фоне сообщений о госпитализации рассказал ТАСС, что он находится в отеле и готовится к саммиту G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября.

Ранее о госпитализации сообщило агентство Associated Press. По его данным, он якобы был отправлен в больницу вскоре после прибытия на саммит G20 на Бали. Reuters со ссылкой на правительство Бали сообщило, что Лавров проходил в госпитале обследование.

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