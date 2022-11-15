В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию ООН о репарациях Украине

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН не является юридически обязывающим документом, а те, кто ее продвигал использовали площадку ООН для «формализации грабежа», считают в Кремле

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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», не является юридически обязывающей, а ее организаторы пытаются «совершить грабеж», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так к нему и будем относиться», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении разрушенного, Песков ответил: «На территории России уже развернута широкомасштабная работа».

На утоняющий вопрос: «А за пределами России?», Песков ответил «Нет, об этом речи не идет».

Песков также отметил, что Россия будет противодействовать попыткам конфискации ЗВР.

«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т.д., конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий», — пояснил пресс-секретарь.

При голосовании на ГА ООН Армения, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия воздержались. Песков отметил, что это суверенные государства и они принимают решения исходя из своих интересов. «Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заверил он.

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