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Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем на саммите G20

Глава МИД России Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем на саммите G20
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш (слева)
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш (слева) (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

О желании Гутерриша встретиться с Лавровым 14 ноября на брифинге рассказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. «Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Хак. Он не уточнил, что Гуттериш хотел бы обсудить с российским министром.

Саммит «Группы двадцати» проходит на Бали 15–16 ноября. Лавров представляет Россию на мероприятии вместо российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это необходимостью нахождения президента в России.

14 ноября Associated Press сообщило, что Лаврова доставили в больницу вскоре после прибытия на Бали. По данным Reuters, он проходил обследование. Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эти сообщения фейками и опубликовала видео с Лавровым, на котором он передал «всем огромный привет».

15 ноября Лавров выслушал на G20 выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, Зеленский перечислил условия возможного заключения мира с Россией: энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. По данным Bloomberg, глава российского МИДа после выступления заявил о необоснованности выдвигаемых требований. Кроме того, Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И, сообщала Захарова.

Теги
G20 Сергей Лавров Дмитрий Песков Владимир Путин Антониу Гутерриш
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