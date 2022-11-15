Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях

Сергей Лавров и Ван И (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях саммита G20 в Индонезии с коллегой из КНР Ван И, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры «разделили негативную оценку принятой с подачи США и их западных союзников резолюции Генассамблеи ООН относительно конфискации российских активов под предлогом неких компенсаций Украине». В МИДе считают, что итоги голосования по резолюции «свидетельствуют о широком неприятии в мире этой западной выходки».

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее. Как следует из сообщения министерства, российский министр проинформировал китайского коллегу о позиции Москвы по переговорам с Украиной, сделав акцент на «недоговороспособности киевского режима». Также Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

После того как Россия в конце февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию, страны Запада ввели против нее санкции, заморозили активы российского Центробанка и некоторых бизнесменов. Киев высказывался за использование этих средств для восстановления Украины. В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является конфисковать российские активы, а не заморозить. По словам фон дер Ляйен, Брюссель работает над правовой базой для этого.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Она подразумевает создание международного механизма, который обеспечит возмещение ущерба от «агрессии со стороны России». Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 государств, включая Россию и Китай. Постпред России Василий Небензя заявил, что подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил авторов документа в попытке грабежа и напомнил, что резолюции Генассамблеи не являются обязывающими.