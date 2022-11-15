Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Как IT-технологии меняют банки в 2022 году Индустрия 4.0, 16:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» Политика, 16:25
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 16:21
Сальдо заявил, что в Херсонской области области продолжается эвакуация Политика, 16:19
Спрос на Сербию: как купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 16:18
Западные эксперты оценили зависимость экономики России от Китая Экономика, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях Политика, 16:12
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 16:09
Беглов исключил из Совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт Политика, 16:09
Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране Финансы, 16:02
Помогут ли генетические тесты подобрать рацион и вид спорта Pro, 16:01
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 15:58
Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о теме встречи в Анкаре Политика, 15:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях

Лавров и глава МИД КНР раскритиковали резолюцию о конфискации российских активов
Сергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях саммита G20 в Индонезии с коллегой из КНР Ван И, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры «разделили негативную оценку принятой с подачи США и их западных союзников резолюции Генассамблеи ООН относительно конфискации российских активов под предлогом неких компенсаций Украине». В МИДе считают, что итоги голосования по резолюции «свидетельствуют о широком неприятии в мире этой западной выходки».

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее. Как следует из сообщения министерства, российский министр проинформировал китайского коллегу о позиции Москвы по переговорам с Украиной, сделав акцент на «недоговороспособности киевского режима». Также Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

После того как Россия в конце февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию, страны Запада ввели против нее санкции, заморозили активы российского Центробанка и некоторых бизнесменов. Киев высказывался за использование этих средств для восстановления Украины. В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является конфисковать российские активы, а не заморозить. По словам фон дер Ляйен, Брюссель работает над правовой базой для этого.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Она подразумевает создание международного механизма, который обеспечит возмещение ущерба от «агрессии со стороны России». Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 государств, включая Россию и Китай. Постпред России Василий Небензя заявил, что подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил авторов документа в попытке грабежа и напомнил, что резолюции Генассамблеи не являются обязывающими.

Теги
Персоны
G20 КНР Сергей Лавров Ван И резолюция ООН

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию ООН о репарациях Украине
Политика
Медведев увидел «начало агонии» ООН в резолюции о репарациях для Украины
Политика
Небензя отказался слушать выступление постпреда Украины при ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter