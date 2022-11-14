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AP сообщило, что Лавров в Индонезии попал в больницу

AP: Лавров в Индонезии попал в больницу
О госпитализации сообщило агентство Associated Press. Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти сообщения фейками
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Sonny Tumbelaka / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу в Индонезии, сообщило агентство Associated Press

Он попал в больницу после того, как прилетел на саммит G-20 на Бали, уточнило агентство со ссылкой на индонезийские власти. Лавров приехал на саммит накануне, 13 ноября.

Вскоре представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти сообщения, назвав их фейками.

Теги
G20 Сергей Лавров Мария Захарова Индонезия
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