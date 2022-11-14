AP: Лавров в Индонезии попал в больницу

AP сообщило, что Лавров в Индонезии попал в больницу

О госпитализации сообщило агентство Associated Press. Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти сообщения фейками

Сергей Лавров (Фото: Sonny Tumbelaka / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу в Индонезии, сообщило агентство Associated Press.

Он попал в больницу после того, как прилетел на саммит G-20 на Бали, уточнило агентство со ссылкой на индонезийские власти. Лавров приехал на саммит накануне, 13 ноября.

Вскоре представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти сообщения, назвав их фейками.