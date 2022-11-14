Лавров после сообщений о госпитализации передал на видео «всем привет»

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После сообщений о госпитализации, которые в частности появились в Reuters и Associated Press, министр иностранных дел России Сергей Лавров передал «всем огромный привет». Об этом он сказал на видео, его выложила в своем Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

На вопрос о том, что Лавров хотел бы передать журналистам, он сказал, что им «следует быть честнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, связанным с интересами Российской Федерации».

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