Песков объяснил, почему Путин не поехал на G20

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин остается в стране из-за обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он отвечал на вопрос о том, почему президент не поехал на саммит G20 в Индонезии.

«Россия представлена на высоком уровне. [Глава МИД Сергей] Лавров общается с большим кругом участников саммита, и все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться. Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации», — объяснил Песков.

10 ноября представитель Кремля сообщил что вместо Путина на G20 отправится Лавров. Песков уточнил, что президент лично принял решение отказаться от поездки из-за собственного графика и необходимости его нахождения в России. У Путина не запланировано и видеообращения к участникам саммита.

Саммит «Группы двадцати» проходит на Бали 15-16 ноября. Украинские власти обещали, что в мероприятии примет участие президент Владимир Зеленский, но, скорее всего, в онлайн-формате.