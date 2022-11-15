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Bloomberg узнал, что Лавров выслушал выступление Зеленского на G20

Bloomberg: Лавров не стал покидать зал заседаний во время выступления Зеленского на G20
Выступая на G20, украинский лидер обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета и заявил о невозможности нового «Минска». Лавров не стал покидать зал во время выступления, сообщили источники Bloomberg
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал покидать зал заседаний на саммите G20 во время виртуального выступления украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, глава российского МИДа после выступления заявил о необоснованности выдвигаемых Зеленским требований.

Выступая на G20, украинский лидер в очередной раз обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета, заявил о невозможности новых минских соглашений, а также отметил, что Украине нужны эффективные гарантии безопасности. В своей «формуле мира» для Украины Зеленский перечислил в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что слова украинского лидера подтвердили позицию Киева об отказе вести переговоры с Москвой.

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. Россию на нем представляет глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не смог принять участие в связи со сложившимися обстоятельствами, поясняли в Кремле. «Лавров общается с большим кругом участников саммита, и все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», — уточнял Песков.

По данным Kyodo, организаторы саммита G20 отменили групповое фото из-за отказа лидеров США и стран Европы фотографироваться с Лавровым. Politico писал, что власти Индонезии (председательствующей на саммите) пытаются снизить давление на Россию со стороны западных стран, призывая использовать менее жесткую риторику.

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«С моей точки зрения, было бы хорошим решением, если бы президент России поехал на саммит на Бали <...>. Пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была бы сформулирована многими странами мира», — сказал немецкий канцлер Олаф Шольц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила сожаление в связи с отсутствием президента России, указав, что иначе могла бы поговорить с ним «лицом к лицу».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский G20 Сергей Лавров Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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