В администрации Винницкой области заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры

В Виннице заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры области

В объект критической инфраструктуры на территории Винницкой области Украины попал снаряд, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», — написал он.

В ночь 11 ноября в украинских регионах несколько раз объявляли воздушную тревогу, следует из данных карты воздушных тревог. Она звучала и в Винницкой области, около 4:55 мск ее отменили. По состоянию на 6:10 мск тревога продолжает звучать в Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в этом украинские спецслужбы, и военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к взрыву на Крымском мосту опровергал.

Об ударах по объектам критической инфраструктуры сообщали власти Киева и подконтрольного ему города Запорожье, а также Харькова, Черкасской, Кировоградской и других областей. Масштабы повреждений инфраструктуры Минэнерго Украины оценивало в 30–40%.

Украинские власти предупреждали о перебоях с электричеством, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. В Киеве 7 ноября ввели аварийные отключения электричества.Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» допускала, что к похожим ограничениям придется прибегнуть и в других регионах.