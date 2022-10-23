МИД назвал лицемерными обвинения России в обстреле инфраструктуры Украины

Обвинения в адрес Москвы в якобы обстрелах гражданской инфраструктуры Украины являются «верхом лицемерия», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз «утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях», поскольку на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства киевским режимом мирных жителей в Донбассе, и «продолжает покрывать преступные действия Киева». «Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений.

Россия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Власти назвали эти атаки ответом на теракт на Крымском мосту, который, как заявил президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.

Советник министра экономики Украины Александр Харченко 19 октября заявил, что в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Он также предупредил об аварийных и плановых отключениях.