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Украинский министр заявил о повреждении до 40% энергоинфраструктуры

Глава Минэнерго Украины: из-за российских ударов повреждено 30–40% энергоинфраструктуры
Министр энергетики Герман Галущенко оценил потери от российских ракетных ударов в несколько миллиардов долларов и рассказал, что Киев ведет переговоры об импорте электричества
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В результате российских ударов на Украине повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры, сообщил Reuters глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, пострадала по меньше мере половина мощностей тепловой генерации, хотя не все поврежденные станции прекратили свою работу. Потери от ударов министр оценил в несколько миллиардов долларов.

Галущенко назвал одним из вариантов разрешения сложившейся в энергетике ситуации импорт электричества, уже идут переговоры с потенциальными поставщиками.

Россия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Власти назвали эти атаки ответом на теракт на Крымском мосту, который, как заявил президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.

«Мы видим, что они (российские военные. — РБК) нанесли удар по нескольким новым [объектам], но они также обстреливали [объекты], которые уже были обстреляны, чтобы полностью их уничтожить», — отметил Галущенко.

В результате ударов в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Тернопольской и других областях Украины начались перебои с электроснабжением. В некоторых регионах 20 октября ограничили потребление электричества.

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Советник Галущенко Александр Харченко 19 октября заявил, что в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Он предупредил об аварийных и плановых отключениях.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Минэнерго Украины инфраструктура
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