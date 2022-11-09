Премьер Украины оценил возможность эвакуации Киева

Премьер Украины Шмыгаль: сейчас необходимости в эвакуации из Киева нет

Эвакуация далеких от мест боев городов может быть проведена лишь в качестве экстренной меры в последнюю очередь, сейчас ситуация иная, сообщил премьер-министр Украины Шмыгаль. NYT ранее писала, что Киев изучает такую возможность

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В настоящее время нет причин для эвакуации населения Киева или любого другого города, вблизи которого не идут бои, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

«Эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация [от этого] далека», — пояснил глава правительства Украины.

Шмыгаль заверил, что сотрудники энергетических служб прикладывают все усилия для возобновления полноценной работы энергетической системы, правительство утвердит постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на товары, которые важны для отопительного сезона — газогенераторы, трансформаторы, электрические аккумуляторы, водонагреватели, обогреватели и другая продукция.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

Как писала ранее The New York Times, власти рассматривают возможность объявления полной эвакуации жителей столицы Украины в связи с ущербом энергетической инфраструктуре. В киевской мэрии допустили, что город может потерять всю систему электроснабжения.

Мэр города Виталий Кличко позднее пояснил, что в условиях боевых действий необходимо иметь планы на случай разных сценариев развития событий и ЧС, а также следует быть готовыми действовать. Он добавил: «наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды».