Бастрыкин сообщил о ходе расследования взрыва на Крымском мосту

Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к происшествию и рассказал о назначенных в рамках дела экспертизах, чтобы установить механизм приведения в действие взрывчатого вещества

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Следствие подтвердило, что взрыв на Крымском мосту спланировали и организовали украинские спецслужбы, заявил в интервью «РИА Новости» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что СК подозревает в причастности к преступлению 12 человек, задержаны восемь из них. Это граждане России, Украины, Армении и Грузии. «Среди них — фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию России с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры», — сказал Бастрыкин.

По словам главы СК, в рамках уголовного дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), заведенного после взрыва, проводятся экспертизы «по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества».

О том, что взрыв на Крымском мосту подготовили украинские спецслужбы, Бастрыкин говорил еще 8 октября, на следующий день после происшествия. Он доложил об этом президенту Владимиру Путину, который, в свою очередь, заявил, что в этом «сомнений нет», и теракт направлен «на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры». Позже ФСБ назвала организатором преступления Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, лично его главу Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру. Украина официально не признавала причастность к произошедшему.

В результате подрыва грузовика на Крымском мосту загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, четыре человека погибли. По данным ФСБ, в начале августа взрывное устройство, с помощью которого совершили теракт, отправили из порта Одессы в болгарский город Русе. Оттуда его повезли в грузинский порт Поти, далее — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь.

Уголовное дело завела также Армения, власти заявили о «явных случаях оказания содействия международному терроризму». Власти Грузии опровергают версию о том, что грузовик со взрывчатым веществом проходил таможенную границу этой страны. В Софии также настаивают, что подорванный на мосту грузовик «никогда не находился на территории Республики Болгария, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута».