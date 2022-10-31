В Киеве прогремела серия взрывов

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве прогремели взрывы, сообщили УНИАН и «Страна.ua». О том, что в столице была слышна серия взрывов, со ссылкой на свидетелей также передает Reuters.

Воздушная тревога объявлена и в Киевской области. Работает система ПВО, сообщается в телеграм-канале военной администрации.

Как передает «Суспільне», серия взрывов также прогремела в Запорожье.

Об ударах сообщили и в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, два попадания пришлись в объект критической инфраструктуры.

Материал дополняется.