В Киеве прогремела серия взрывов
Reuters: В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремели взрывы, сообщили УНИАН и «Страна.ua». О том, что в столице была слышна серия взрывов, со ссылкой на свидетелей также передает Reuters.
Воздушная тревога объявлена и в Киевской области. Работает система ПВО, сообщается в телеграм-канале военной администрации.
Как передает «Суспільне», серия взрывов также прогремела в Запорожье.
Об ударах сообщили и в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, два попадания пришлись в объект критической инфраструктуры.
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