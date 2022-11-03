В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины, следует из данных украинского приложения «Воздушная тревога».

Ранее мэр города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что после удара дронами получил повреждения энергетический объект.

«Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны», — написал он в своем телеграм-канале в ночь на 3 ноября.

Вилкул уточнил, что несколько районов города остались без света и воды.

Об ударе беспилотниками в ночь на 3 ноября сообщили также власти Запорожья. Под удар попал пригород, а все беспилотники, летевшие в направлении города, уничтожены системами ПВО. «В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы», сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Материал дополняется.