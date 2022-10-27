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Военная операция на Украине ,  

В Киевской области и Запорожье сообщили о ночных ударах по инфраструктуре

Власти Запорожской и Киевской областей сообщили о ночных «прилетах» по инфраструктуре
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В ночь на 27 октября по Киевской области были нанесены ракетные удары, сообщил в Telegram глава региона Алексей Кулеба. Россия с 10 октября наносит удары по украинской инфраструктуре.

«Есть несколько прилетов в одной из громад области. На месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара», — написал он.

Также о ночных прилетах возле города Запорожье заявил глава украинской администрации Запорожской области Александр Старух. «По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня «Смерч» — сообщил Старух. По его словам, повреждения получил объект инфраструктуры, на месте удара возник пожар, его ликвидировали.

Российские силы контролируют южную и центральную части Запорожской области, в целом около 70% ее территории. По итогам сентябрьского референдума регион вошел в состав России, его временной столицей стал город Мелитополь. Административный центр региона — город Запорожье — контролирует Украина.

Кроме того, ночью обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Facebook (владелец социальной сети компания Meta признана запрещенной в России). По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.

По итогам сентябрьского референдума Донецкая народная республика в границах бывшей Донецкой области вошла в состав России. Город Краматорск контролируют украинские военные.

10 октября Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Это произошло спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы. В Минобороны целью ударов назвали военные объекты. Через несколько дней президент Владимир Путин заявил, что необходимости в массированном ударе по Украине нет. «Во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

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Однако воздушная тревога в украинских городах срабатывает ежедневно. 19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В украинских регионах проводят веерные отключения света, власти попросили жителей экономить электроэнергию.

Теги
Запорожская область Киевская область
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