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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из карты воздушных тревог. Тревогу объявили во всех областях примерно в одно и то же время — около 14:00 (15:00 мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в этом украинские спецслужбы, и военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность Киева к взрыву на Крымском мосту.

Украинские власти сообщали о перебоях с электричеством, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. По их данным, повреждения получили 40% энергетических объектов. 6 ноября Зеленский сообщил, что в Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением, без света тогда оставалось больше 4,5 млн потребителей. Днем позже в Киеве ввели аварийные отключения электричества.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» допускала, что к похожим мерам придется прибегнуть еще в семи областях из-за возможного дефицита в энергосистеме.

Теги
Украина Воздушная тревога обстрел
«Стабильный» от
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Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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