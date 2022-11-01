Медведев заявил, что Россия не позволит отнять у себя новые регионы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей, заявил зампред Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, его слова приводятся на сайте партии.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — подчеркнул Медведев.

Политик поблагодарил руководство Зимбабве «за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса» и к референдумам о присоединении к Российской Федерации в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

Референдумы в этих четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле прошла церемония, где президент России Владимир Путин, главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов. Утром 5 октября Путин подписал законы об их ратификации.

Украина считает эти территории оккупированными, обвиняет Россию в аннексии и обещает их вернуть. Президент республики Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий России. ООН, Евросоюз, США, Германия, Турция, Сербия и другие страны отказались признать результаты референдумов. В Иране заявили о приверженности принципу территориальной целостности. Действия России поддержали власти Северной Кореи.

Спикер Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкоб Муденда после референдумов заявил «РИА Новости», что его страна останется на стороне России после референдумов.«Зимбабве и до референдумов было на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации. <...> Зимбабве на стороне России», — сказал он.

Политик отметил, что Зимбабве не делает никаких заявлений относительно референдумов, так как инициировать признание международных процессов может только глава государства.

Когда ООН 12 октября принимала резолюцию с осуждением референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях, Зимбабве воздержалась от голосования.