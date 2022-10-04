Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и Донбасса

Путин признал решение жителей Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о независимости и присоединении к России. Зеленский счел это нарушением суверенитета Украины

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В указе утверждается, что тем самым Россия «нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Постановляю признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента России от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента России», — говорится в документе.

В указе Зеленского речь идет о пяти российских документах, в которых Путин признал суверенитет и независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с учетом волеизъявления народа на референдуме, а именно:

указ президента России от 17.03.2014 № 147 «О признании Республики Крым»;

указ президента России от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой народной республики»;

указ президента России от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской народной республики»;

указ президента России от 29.09.2022 № 685 «О признании Запорожской области»;

указ президента России от 29.09.2022 № 686 «О признании Херсонской области».

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами этих регионов. Госдума и Совет Федерации приняли проекты конституционных законов о принятии регионов в состав России. Согласно законопроектам их названия останутся неизменными, их жители со дня принятия — 30 сентября — станут гражданами России. До 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период.

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Ранее, 30 сентября, Совет нацбезопасности Украины принял решение отказаться от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совбеза.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в указе украинского лидера.

В Кремле заявили, что после указа Зеленского Москве остается ждать либо изменения его позиции, либо уже будущего президента Украины, «который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия «с самого начала спецоперации» выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».