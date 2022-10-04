Иран отреагировал на референдумы фразой о территориальной целостности
Отвечая на вопрос о позиции Ирана по поводу прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах о присоединении к России, представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что его страна поддерживает принцип территориальной целостности.
Как пишет агентство IRNA, Канани подчеркнул, что «Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважение принципов и целей Устава ООН».
Представитель МИД также отметил, что Тегеран поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и готов оказать содействие таким усилиям. Тегеран полагает, что необходимо избегать любых провокационных действий, «которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».
Неделю назад глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что его страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта и считает неправильным, чтобы кто-либо отправлял оружие России или Украине.
Президент Ирана Эбрахим Раиси в свою очередь подчеркивал, что Тегеран готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта.
В июле США заявляли, что Иран планирует поставлять России до нескольких сотен беспилотников, включая те, которые могут нести оружие. По данным Вашингтона, их предполагалось использовать в операции на Украине. В конце августа The Washington Post сообщила, что российские самолеты забрали первую партию БПЛА из Ирана.
Комментируя эту информацию, МИД Ирана заявлял, что в последнее время его страна и Россия не развивали сотрудничество в сфере современных технологий. В Кремле же на вопрос о статье The Washington Post заявили, что газета «публикует очень много информационных вбросов в последнее время».