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Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов в Донбассе

В ООН приняли резолюцию с осуждением референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался
Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters
Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую «незаконные» референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В резолюции содержится требование к России пересмотреть «заявления об аннексии» территорий, говорится в сообщении в новостном «Твиттер»-аккаунте ООН.

Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств.

Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, являются декларативными документами.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 5 октября. Тогда президент Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров по присоединению данных территорий, договоры были подписаны 30 сентября. Конституционный суд счел их соответствующими Основному закону, после чего их ратифицировали в Госдуме и Совете Федерации.

По итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, в ЛНР за присоединение высказались 98,42% участников голосования, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

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В день подписания договоров США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях. За принятие проекта проголосовали десять членов Совбеза, воздержались четыре (помимо Китая, это Индия, Бразилия и Габон). Россия наложила вето на проект резолюции.

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Теги
Татьяна Стекольникова
ООН Генассамблея ООН Военная операция на Украине ДНР ЛНР Референдум Китай Никарагуа
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