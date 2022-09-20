Шольц исключил признание референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
В Энергодаре заявили о повреждении системы охладжения ЗАЭС после обстрела Политика, 19:33
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 19:32
Эрдоган призвал дать России и Украине «достойно выйти из кризиса» Политика, 19:25
Путин заявил о значимой роли футбольного матча Россия — Босния Спорт, 19:21
В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси Общество, 19:19
До России добрался бюджетный смартфон Tecno с очень емкой батареей Life, 19:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 19:09
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава Запорожья пообещал обход населения «бригадами» на референдуме Политика, 19:08
Шольц исключил признание референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России Политика, 18:56
Путин назвал Пускепалиса бесконечно талантливым Общество, 18:49
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 18:44
Аршавин отреагировал на недопуск сборной России к отбору на Евро Спорт, 18:36
МВД завело дело после гибели в ДТП режиссера Пускепалиса Общество, 18:31
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц исключил признание референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Шольц исключил признание Германией референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России
Канцлер Германии заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запрожской областей противоречит международному праву, и ФРГ не признает их. Голосование запланировано на 23-27 сентября
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия не признает референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает агентство DPA.

«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы недопустимы, что они не подпадают под действие международного права и договоренностей, которых достигло мировое сообщество», — сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

О намерении провести референдум объявили власти ДНР, ЛНР, а также представители пророссийских военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей. Голосование в регионах пройдет одновременно — с 23 по 27 сентября. После голосования руководители республик намерены обратиться к Путину, чтобы попросить его об ускоренном вхождении в состав России. По данным источников РБК, вечером 20 сентября Путин сделает заявление по этому вопросу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал, что нижняя палата поддержит решение жителей Донбасса, если они выскажутся за присоединение к России. В свою очередь депутат от «Единой России» Олег Морозов заявил «РИА Новости»: «Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения мы не приняли все юридические процедуры [необходимые для вхождения этих территорий в состав России».

Госдума приняла поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем»
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Украина называет ДНР, ЛНР, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей утраченными территориями и обещает вернуть их под свой контроль. Президент Владимир Зеленский ранее не раз говорил, что в случае проведения голосований диалога между Москвой и Киевом больше не будет.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Фото: Christian Petersen / Getty Images Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи

Президент России Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса одной из целей военной операции на Украине.


 

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Референдум ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР
Политика
Глава Запорожской ВГА назвал дату референдума о присоединении к России
Политика
Движение «Мы вместе с Россией» попросило Запорожскую ВГА о референдуме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter