Шольц исключил признание Германией референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Шольц исключил признание референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Канцлер Германии заявил, что проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запрожской областей противоречит международному праву, и ФРГ не признает их. Голосование запланировано на 23-27 сентября

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия не признает референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает агентство DPA.

«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы недопустимы, что они не подпадают под действие международного права и договоренностей, которых достигло мировое сообщество», — сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

О намерении провести референдум объявили власти ДНР, ЛНР, а также представители пророссийских военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей. Голосование в регионах пройдет одновременно — с 23 по 27 сентября. После голосования руководители республик намерены обратиться к Путину, чтобы попросить его об ускоренном вхождении в состав России. По данным источников РБК, вечером 20 сентября Путин сделает заявление по этому вопросу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал, что нижняя палата поддержит решение жителей Донбасса, если они выскажутся за присоединение к России. В свою очередь депутат от «Единой России» Олег Морозов заявил «РИА Новости»: «Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения мы не приняли все юридические процедуры [необходимые для вхождения этих территорий в состав России».

Украина называет ДНР, ЛНР, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей утраченными территориями и обещает вернуть их под свой контроль. Президент Владимир Зеленский ранее не раз говорил, что в случае проведения голосований диалога между Москвой и Киевом больше не будет.

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