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Война санкций ,  
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Алиханов назвал ересью использование транзита в обход санкций

Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Транзит грузов через Калининградскую область не может использоваться для обхода санкций, такие заявления — ересь, европейцам не стоит опасаться подобного, заявил «РИА Новости» губернатор региона Антон Алиханов.

Так он ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Литва, вводя такие меры, не хотела блокировать транзит между Калининградом и основной частью России, а только предотвратить обход санкций.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — объяснил Алиханов, добавив, что есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия, которые Россия соблюдает.

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С 18 июня Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. Ограничения коснулись в том числе установок по сжижению газа, чугунной и стальной продукции, чистокровных лошадей, трюфелей, парфюмерии, бытовой техники дороже €750 и других товаров.

Вильнюс заявил, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Москве сочли эти действия незаконными и пообещали ответить не дипломатическими, а практическими мерами.

В ЕС после этого решили пересмотреть директивы о санкционных мерах. Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов, его основные положения согласовали с Литвой, ожидается, что ситуация разрешится к 10 июля. При этом президент республики Гитанас Науседа говорил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

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Источники Spiegel и Bloomberg утверждали, что Еврокомиссия может включить поправки по транзиту в Калининград в новый пакет санкций.

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Антон Алиханов Калининградская область транзит Литва обход санкций
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