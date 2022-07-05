Алиханов назвал ересью использование транзита в обход санкций

Фото: Виталий Невар / Reuters

Транзит грузов через Калининградскую область не может использоваться для обхода санкций, такие заявления — ересь, европейцам не стоит опасаться подобного, заявил «РИА Новости» губернатор региона Антон Алиханов.

Так он ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Литва, вводя такие меры, не хотела блокировать транзит между Калининградом и основной частью России, а только предотвратить обход санкций.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — объяснил Алиханов, добавив, что есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия, которые Россия соблюдает.

С 18 июня Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. Ограничения коснулись в том числе установок по сжижению газа, чугунной и стальной продукции, чистокровных лошадей, трюфелей, парфюмерии, бытовой техники дороже €750 и других товаров.

Вильнюс заявил, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Москве сочли эти действия незаконными и пообещали ответить не дипломатическими, а практическими мерами.

В ЕС после этого решили пересмотреть директивы о санкционных мерах. Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов, его основные положения согласовали с Литвой, ожидается, что ситуация разрешится к 10 июля. При этом президент республики Гитанас Науседа говорил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Читайте на РБК Pro Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company Исследования Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

Источники Spiegel и Bloomberg утверждали, что Еврокомиссия может включить поправки по транзиту в Калининград в новый пакет санкций.